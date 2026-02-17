После штрафа – в море: российский танкер Grinch получил разрешение покинуть Францию

Франция разрешила подозреваемому российскому теневому танкеру Grinch покинуть свою территорию после уплаты штрафа. Судно находилось под контролем местных властей в рамках расследования возможных нарушений санкционного режима и правил мореходства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Франция отпустила танкер РФ

По словам Барро, компанию-владельца судна обязали уплатить "несколько миллионов евро" за нарушения, связанные с обходом санкций и несоответствием судовых документов. Барро подчеркнул, что Франция последовательно реагирует на попытки обхода европейских санкций и не будет допускать использования так называемого "теневого флота" для финансирования войны России.

Танкер Grinch был задержан в Средиземном море в прошлом месяце и перенаправлен на якорную стоянку вблизи Марселя. Французские власти подозревали судно в причастности к сети теневого флота, используемого для экспорта российской нефти в обход международных ограничений.

По данным следствия, судно вышло из российского порта Мурманск в начале января и следовало под флагом Коморских островов. В то же время, владелец не смог должным образом подтвердить флаг судна, что и стало основанием для наложения штрафа. После выполнения финансовых требований танкеру разрешили покинуть французские воды.