Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

После штрафа – в море: российский танкер Grinch получил разрешение покинуть Францию

теневой танкерный флот
Франция отпустила подозреваемый русский танкер. / Pixabay

Франция разрешила подозреваемому российскому теневому танкеру Grinch покинуть свою территорию после уплаты штрафа. Судно находилось под контролем местных властей в рамках расследования возможных нарушений санкционного режима и правил мореходства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Франция отпустила танкер РФ

Франция разрешила подозреваемому российскому теневому танкеру Grinch покинуть свои территориальные воды после уплаты многомиллионного штрафа.

По словам Барро, компанию-владельца судна обязали уплатить "несколько миллионов евро" за нарушения, связанные с обходом санкций и несоответствием судовых документов. Барро подчеркнул, что Франция последовательно реагирует на попытки обхода европейских санкций и не будет допускать использования так называемого "теневого флота" для финансирования войны России.

Танкер Grinch был задержан в Средиземном море в прошлом месяце и перенаправлен на якорную стоянку вблизи Марселя. Французские власти подозревали судно в причастности к сети теневого флота, используемого для экспорта российской нефти в обход международных ограничений.

По данным следствия, судно вышло из российского порта Мурманск в начале января и следовало под флагом Коморских островов. В то же время, владелец не смог должным образом подтвердить флаг судна, что и стало основанием для наложения штрафа. После выполнения финансовых требований танкеру разрешили покинуть французские воды.

Российский "теневой флот" остается ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, однако все чаще сталкивается с задержаниями судов, санкциями против капитанов и ростом расходов. Удается Западу реально давить на нефтяные доходы Кремля, почему танкеры до сих пор не блокируют массово и какие новые ограничения готовятся - читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько