Після штрафу - у море: російський танкер Grinch отримав дозвіл покинути Францію

Франція дозволила підозрюваному російському тіньовому танкеру Grinch залишити свою територію після сплати штрафу. Судно перебувало під контролем місцевої влади в межах розслідування можливих порушень санкційного режиму та правил мореплавства.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Франція відпустила танкер РФ

За словами Барро, компанію-власника судна зобов’язали сплатити "кілька мільйонів євро" за порушення, пов’язані з обходом санкцій та невідповідністю суднових документів. Барро наголосив, що Франція послідовно реагує на спроби обходу європейських санкцій і не допускатиме використання так званого "тіньового флоту" для фінансування війни Росії.

Танкер Grinch був затриманий у Середземному морі минулого місяця та перенаправлений на якірну стоянку поблизу Марселя. Французька влада підозрювала судно у причетності до мережі тіньового флоту, який використовується для експорту російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

За даними слідства, судно вийшло з російського порту Мурманськ на початку січня та прямувало під прапором Коморських островів. Водночас власник не зміг належним чином підтвердити прапор судна, що й стало підставою для накладення штрафу. Після виконання фінансових вимог танкеру дозволили залишити французькі води.