Після штрафу - у море: російський танкер Grinch отримав дозвіл покинути Францію

тіньовий танкерний флот
Франція відпустила підозрюваний російський танкер. / Pixabay

Франція дозволила підозрюваному російському тіньовому танкеру Grinch залишити свою територію після сплати штрафу. Судно перебувало під контролем місцевої влади в межах розслідування можливих порушень санкційного режиму та правил мореплавства.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Франція відпустила танкер РФ

Франція дозволила підозрюваному російському тіньовому танкеру Grinch залишити свої територіальні води після сплати багатомільйонного штрафу. 

За словами Барро, компанію-власника судна зобов’язали сплатити "кілька мільйонів євро" за порушення, пов’язані з обходом санкцій та невідповідністю суднових документів. Барро наголосив, що Франція послідовно реагує на спроби обходу європейських санкцій і не допускатиме використання так званого "тіньового флоту" для фінансування війни Росії.

Танкер Grinch був затриманий у Середземному морі минулого місяця та перенаправлений на якірну стоянку поблизу Марселя. Французька влада підозрювала судно у причетності до мережі тіньового флоту, який використовується для експорту російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

За даними слідства, судно вийшло з російського порту Мурманськ на початку січня та прямувало під прапором Коморських островів. Водночас власник не зміг належним чином підтвердити прапор судна, що й стало підставою для накладення штрафу. Після виконання фінансових вимог танкеру дозволили залишити французькі води.

Російський “тіньовий флот” залишається ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, однак дедалі частіше стикається із затриманнями суден, санкціями проти капітанів та зростанням витрат. Чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько