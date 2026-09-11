Последствия войны: Дубай построит подземные топливные хранилища для нового аэропорта

Власти Дубая разрабатывают планы по размещению ключевых объектов инфраструктуры нового аэропорта под землей, чтобы защитить хаб от возможных атак дронов и ракет. Несмотря на военные действия между Ираном, США и Израилем, ОАЭ не намерены сворачивать масштабное строительство.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью генерального директора Dubai Airports Пола Гриффитса изданию Financial Times.

По словам главы аэропорта, план предусматривает перенос под землю топливных резервуаров и дополнительное укрепление других зон аэродрома. Многомиллиардный проект расширения рассчитан на обслуживание до 250 млн. пассажиров в год, и стратегия его реализации остается неизменной, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Последствия обстрелов и восстановления пассажиропотока

В первые недели конфликта наземные топливные баки действующего аэропорта Дубая попали под удар, что заставило временно приостановить рейсы, однако полеты возобновили уже через час. Благодаря системе оперативного оповещения и переводу пассажиров в укрытие на территории аэропорта удалось избежать человеческих жертв.

Из-за кризиса в регионе пассажиропоток аэродрома в первом полугодии упал на треть, в результате чего Дубай временно выбыл из пятерки крупнейших аэропортов мира.

В марте показатель обрушился до 2,5 млн человек против 7,4 млн в феврале, но уже в июле вырос до 6,3 млн путешественников. Сейчас к работе с аэродромом вернулись более 50 мировых авиакомпаний, а полное восстановление довоенных объемов перевозок ожидается в начале следующего года.

Напомним, подобную практику хотят применять и в Украине. Ранее Кабинет министров согласовал реализацию экспериментального проекта по подземному хранению нефтепродуктов из состава минимальных запасов в условиях военного положения.