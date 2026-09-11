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Наслідки війни: Дубай збудує підземні паливні сховища для нового аеропорту

ОАЕ Дубай хмарочоси висотки залив
Дубай збудує підземні паливні сховища для нового аеропорту / Freepik

Влада Дубая розробляє плани з розміщення ключових об'єктів інфраструктури нового аеропорту під землею, щоб захистити хаб від можливих атак дронів і ракет. Попри військові дії між Іраном, США та Ізраїлем, ОАЕ не мають наміру згортати масштабне будівництво.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на інтерв'ю генерального директора Dubai Airports Пола Гріффітса виданню Financial Times.

За словами очільника летовища, план передбачає перенесення під землю паливних резервуарів та додаткове укріплення інших зон аеродрому. Багатомільярдний проєкт розширення розрахований на обслуговування до 250 млн пасажирів на рік, і стратегія його реалізації залишається незмінною, попри війну на Близькому Сході.

Наслідки обстрілів та відновлення пасажиропотоку

У перші тижні конфлікту наземні паливні баки чинного аеропорту Дубая потрапили під удар, що змусило тимчасово призупинити рейси, проте польоти відновили вже за годину. Завдяки системі оперативного оповіщення та переведенню пасажирів в укриття на території самого аеропорту вдалося уникнути людських жертв.

Через кризу в регіоні пасажиропотік летовища у першому півріччі впав на третину, внаслідок чого Дубай тимчасово вибув із п'ятірки найбільших аеропортів світу.

У березні показник обвалився до 2,5 млн осіб проти 7,4 млн у лютому, але вже в липні зріс до 6,3 млн мандрівників. Наразі до роботи з летовищем повернулися понад 50 світових авіакомпаній, а повне відновлення довоєнних обсягів перевезень очікується на початку наступного року.

Нагадаємо, подібну практику хочуть застосовувати і в Україні. Раніше Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту з підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів в умовах воєнного стану.

Автор:
Максим Кольц

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