Поставки продукции Apple из Китая в США упали до самого низкого уровня с 2011 года

Поставки в США iPhone и других мобильных устройств Apple, изготовленных в Китае, в апреле упали до самого низкого уровня с 2011 года. Это свидетельствует о том, что введение пошлин президента Дональда Трампа перекрыло потоки дорогостоящих товаров между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По данным американской таможни, опубликованным 20 мая, экспорт смартфонов упал на 72% до чуть менее $700 млн в прошлом месяце, резко опередив всеобщее падение китайских поставок в США на 21%. Такое падение экспорта подчеркнуло, как тарифная война администрации Трампа нарушает цепочки поставок товаров и технологий, перенаправляя их в другие места.

Инвесторы опасаются глобальной торговой войны, которая может уничтожить развитие промышленности и повысить цены для потребителей. Напряженность остается высокой: на этой неделе Пекин обвинил администрацию Трампа в подрыве недавних торговых переговоров в Женеве путем введения санкций против чипов Huawei Technologies.

Как отмечают журналисты, в прошлом году тремя крупнейшими статьями импорта США из Китая были смартфоны, ноутбуки и литий-ионные аккумуляторы, в то время как сжиженный нефтяной газ, нефть, соевые бобы, газовые турбины и машины для производства полупроводников были одними из самых ценных статей экспорта США в Китай.

По данным Главного таможенного управления Китая, стоимость экспорта комплектующих для телефонов в Индию, где расположена крупнейшая производственная база Apple по выпуску iPhone за пределами Китая, за последний год выросла примерно в четыре раза.

Apple ускорила перенос производства в Индию, хотя Трамп недавно раскритиковал эту практику и призвал техгиганта перенести производство iPhone домой. Однако iPhone никогда полностью не производился в США, поэтому предложение 47-го президента США кажется невыполнимым по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Напомним, в апреле компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.