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Поставки продукции Apple из Китая в США упали до самого низкого уровня с 2011 года
Поставки в США iPhone и других мобильных устройств Apple, изготовленных в Китае, в апреле упали до самого низкого уровня с 2011 года. Это свидетельствует о том, что введение пошлин президента Дональда Трампа перекрыло потоки дорогостоящих товаров между двумя крупнейшими экономиками мира.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.
По данным американской таможни, опубликованным 20 мая, экспорт смартфонов упал на 72% до чуть менее $700 млн в прошлом месяце, резко опередив всеобщее падение китайских поставок в США на 21%. Такое падение экспорта подчеркнуло, как тарифная война администрации Трампа нарушает цепочки поставок товаров и технологий, перенаправляя их в другие места.
Инвесторы опасаются глобальной торговой войны, которая может уничтожить развитие промышленности и повысить цены для потребителей. Напряженность остается высокой: на этой неделе Пекин обвинил администрацию Трампа в подрыве недавних торговых переговоров в Женеве путем введения санкций против чипов Huawei Technologies.
Как отмечают журналисты, в прошлом году тремя крупнейшими статьями импорта США из Китая были смартфоны, ноутбуки и литий-ионные аккумуляторы, в то время как сжиженный нефтяной газ, нефть, соевые бобы, газовые турбины и машины для производства полупроводников были одними из самых ценных статей экспорта США в Китай.
По данным Главного таможенного управления Китая, стоимость экспорта комплектующих для телефонов в Индию, где расположена крупнейшая производственная база Apple по выпуску iPhone за пределами Китая, за последний год выросла примерно в четыре раза.
Apple ускорила перенос производства в Индию, хотя Трамп недавно раскритиковал эту практику и призвал техгиганта перенести производство iPhone домой. Однако iPhone никогда полностью не производился в США, поэтому предложение 47-го президента США кажется невыполнимым по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Напомним, в апреле компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.