Постачання продукції Apple з Китаю в США впало до найнижчого рівня з 2011 року

Постачання в США iPhone та інших мобільних пристроїв компанії Apple, виготовлених в Китаї, у квітні впали до найнижчого рівня з 2011 року. Це свідчить про те, що введення мит президента Дональда Трампа перекрило потоки дорогих товарів між двома найбільшими економіками світу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За даними американської митниці, опублікованими 20 травня, експорт смартфонів впав на 72% до трохи менше $700 млн минулого місяця, різко випередивши загальне падіння китайських поставок у США на 21%. Таке падіння експорту підкреслило, як тарифна війна адміністрації Трампа порушує ланцюжки поставок товарів та технологій, перенаправляючи їх в інші місця.

Інвестори побоюються глобальної торгової війни, яка може знищити розвиток промисловості та підвищити ціни для споживачів. Напруженість залишається високою: цього тижня Пекін звинуватив адміністрацію Трампа у підриві нещодавніх торговельних переговорів у Женеві шляхом запровадження санкцій проти чипів Huawei Technologies.

Як зазначають журналісти, минулого року трьома найбільшими статтями імпорту США з Китаю були смартфони, ноутбуки та літій-іонні акумулятори, у той час як скраплений нафтовий газ, нафта, соєві боби, газові турбіни та машини для виробництва напівпровідників були одними з найцінніших статей експорту США до Китаю.

За даними Головного митного управління Китаю, вартість експорту комплектуючих для телефонів до Індії, де розташована найбільша виробнича база Apple з випуску iPhone за межами Китаю, за останній рік зросла приблизно в чотири рази.

Apple прискорила перенесення виробництва до Індії, хоча Трамп нещодавно розкритикував цю практику і закликав техгіганта перенести виробництво iPhone додому. Однак iPhone ніколи повністю не виготовлявся в США, тому така пропозиція 47-го президента США здається нездійсненною принаймні в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, у квітні компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.