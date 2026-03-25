Поступления от табачных акцизов выросли на 27%, несмотря на падение продаж

Поступления от табачных акцизов выросли на 27% / Freepik

Поступления в государственный бюджет Украины от акцизов на табачные изделия в 2025 году выросли на 27% и достигли рекордных 122,5 млрд. грн. В то же время объемы продаж сигарет за этот период сократились на 10%.

Как сообщает Delo.ua, об этом в эфире Украинского радио сообщил программный директор экспертной общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купира.

По его словам, такая динамика свидетельствует об эффективности повышения акцизов, одновременно уменьшает потребление табака и увеличивает бюджетные поступления.

В целом уровень распространенности курения среди взрослого населения Украины составляет около 29%, в то время как более 70% граждан не курят. В то же время среди молодежи 18–29 лет курит каждый третий.

В прошлом году акцизы на табачные изделия выросли на 35%, что отразилось и на ценах – средняя стоимость пачки сигарет достигла 120–130 грн. Это явилось одним из факторов снижения потребления.

По данным налоговой службы, в 2025 году также на 15% сократились продажи табачных изделий для нагрева. В то же время, увеличение акцизных поступлений обеспечило дополнительный ресурс для государственного бюджета, в частности для финансирования оборонных потребностей.

С 1 апреля в Украине вводят дополнительный механизм акцизного налогообложения, который должен предотвратить практику выпуска табачной продукции "заранее". Производители, которые будут реализовывать такую продукцию вне установленных сроков, будут платить дополнительные 10% акциза.

Кроме того, государство ужесточает контроль за составом табачных изделий. В частности, представлена система "Табак", которая предусматривает предоставление производителями информации об ингредиентах продукции и содержании вредных веществ.

Эксперты отмечают, что повышение акцизов больше всего влияет на потребителей без сложившейся зависимости. В среднем курильщик в Украине тратит около 3 тыс. грн в месяц или до 45 тыс. грн в год на сигареты.

Заметим, что доля нелегальных сигарет в Украине снизилась до 15,4%, а контрабандная продукция - до 1,4%. За 11 месяцев таможня изъяла более 1,6 млн сигарет на сумму 9,1 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко