Надходження від тютюнових акцизів зросли на 27% попри падіння продажів

Надходження до державного бюджету України від акцизів на тютюнові вироби у 2025 році зросли на 27% і досягли рекордних 122,5 млрд грн. Водночас обсяги продажу сигарет за цей період скоротилися на 10%.

Як інформує Delo.ua, про це в ефірі Українського радіо повідомив програмний директор експертної громадської організації "Життя" Дмитро Купира.

За його словами, така динаміка свідчить про ефективність підвищення акцизів, яке одночасно зменшує споживання тютюну та збільшує бюджетні надходження.

Загалом рівень поширеності куріння серед дорослого населення України становить близько 29%, тоді як понад 70% громадян не курять. Водночас серед молоді віком 18–29 років курить кожен третій.

Минулого року акцизи на тютюнові вироби зросли на 35%, що відобразилося і на цінах — середня вартість пачки сигарет сягнула 120–130 грн. Це стало одним із чинників зниження споживання.

За даними податкової служби, у 2025 році також на 15% скоротилися продажі тютюнових виробів для нагрівання. Водночас збільшення акцизних надходжень забезпечило додатковий ресурс для державного бюджету, зокрема для фінансування оборонних потреб.

З 1 квітня в Україні запроваджують додатковий механізм акцизного оподаткування, який має запобігти практиці випуску тютюнової продукції "наперед". Виробники, які реалізовуватимуть таку продукцію поза встановленими строками, сплачуватимуть додаткові 10% акцизу.

Крім того, держава посилює контроль за складом тютюнових виробів. Зокрема, презентовано систему "еТютюн", яка передбачає подання виробниками інформації про інгредієнти продукції та вміст шкідливих речовин.

Експерти зазначають, що підвищення акцизів найбільше впливає на споживачів без сформованої залежності. У середньому курець в Україні витрачає близько 3 тис. грн на місяць або до 45 тис. грн на рік на сигарети.

Зауважимо, частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція - до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.