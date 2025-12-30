Запланована подія 2

Поступления от туристического сбора выросли на треть: какие регионы лидируют

Львов
Самые популярные туристические регионы в Украине – Киев и Львовщина

За 11 месяцев этого года поступления от туристического сбора выросли на 35,4% или на 88,4 млн грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Всего в местные бюджеты перечислено 338,4 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы.

Какие регионы в лидерах

Самыми популярными туристическими направлениями остаются Киев и Львовщина, которые вместе получили почти 40% всей суммы сбора:

  • Киев – 68,8 млн грн,
  • Львовская область – 61,6 млн. грн.

Среди других регионов-лидеров:

  • Ивано-Франковская область – 45,6 млн грн,
  • Закарпатская область – 30,4 млн. грн.

Туристический сбор в Украине

Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.

Налоговые агенты – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д., перечисляют его в местный бюджет.

Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

  • до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;
  • до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.

Автор:
Светлана Манько