Надходження від туристичного збору зросли на третину: які регіони лідирують

За 11 місяців цього року надходження від туристичного збору зросли на 35,4 %, або на 88,4 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом до місцевих бюджетів перераховано 338,4 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Які регіони у лідерах

Зазначається, що найпопулярнішими туристичними напрямками залишаються Київ та Львівщина, які разом отримали майже 40 % усієї суми збору:

Київ – 68,8 млн грн,

Львівська область – 61,6 млн грн.

Серед інших регіонів-лідерів:

Івано-Франківська область – 45,6 млн грн,

Закарпатська область – 30,4 млн грн.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 році зросли майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.