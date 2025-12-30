Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,09

49,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження від туристичного збору зросли на третину: які регіони лідирують

Львів
Найпопулярніші туристичні регіони в Україні - Київ та Львівщина

За 11 місяців цього року надходження від туристичного збору зросли на 35,4 %, або на 88,4 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом до місцевих бюджетів перераховано 338,4 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби. 

Які регіони у лідерах

Зазначається, що найпопулярнішими туристичними напрямками залишаються Київ та Львівщина, які разом отримали майже 40 % усієї суми збору:

  • Київ – 68,8 млн грн,
  • Львівська область – 61,6 млн грн.

Серед інших регіонів-лідерів:

  • Івано-Франківська область – 45,6 млн грн,
  • Закарпатська область – 30,4 млн грн.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. 

Податкові агенти – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо,  перераховують його до місцевого бюджету. 

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад. 

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: 

  •  до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;  
  • до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу. 

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 році зросли майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.

Автор:
Світлана Манько