Потенциал под бизнес-центр: в Киеве выставили на продажу большое нежилое здание

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении приватизационного аукциона по продаже части нежилого 9-этажного здания (корпус №11 заводоуправления) в Шевченковском районе столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГИУ.

Общая площадь объекта составляет 8269,7 м². Здание расположено на земельном участке площадью 0,3538 га.

Стартовая цена лота составляет 7954400 грн. Торги запланированы на 9 сентября 2026 года.

Объект включает помещения с 1 по 9 этажа и подходит для создания масштабного бизнес-центра, офисного комплекса или другого коммерческого проекта. Здание выполнено из кирпича с железобетонным перекрытием, оснащено лифтом и подключено к базовым инженерным сетям: электро-, водоснабжение и водоотвод.

В ФГИ отмечают, что в подвальном помещении расположено укрытие гражданской защиты площадью 994,4 м². Оно не входит в состав лота и не подлежит приватизации.

Фото: ФГИУ

Фото: ФГИУ

Напомним, в Киевской области был выставлен на продажу производственный комплекс полного цикла по изготовлению косметики, средств личной гигиены и бытовой химии. Стоимость актива составляет 3,4 миллиона долларов.