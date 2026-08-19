Потенціал під бізнес-центр: у Києві виставили на продаж велику нежитлову будівлю

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу частини нежитлової 9-поверхової будівлі (корпус №11 заводоуправління) у Шевченківському районі столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Загальна площа об’єкта становить 8 269,7 м². Будівля розташована на земельній ділянці площею 0,3538 га.

Стартова ціна лота становить 7 954 400 грн. Торги заплановано на 9 вересня 2026 року.

Об’єкт охоплює приміщення з 1 по 9 поверхи та підходить для створення масштабного бізнес-центру, офісного комплексу або іншого комерційного проєкту. Будівля виконана з цегли із залізобетонним перекриттям, оснащена ліфтом та підключена до базових інженерних мереж: електро-, водопостачання та водовідведення.

У ФДМУ зауважують, що у підвальному приміщенні розташоване укриття цивільного захисту площею 994,4 м². Воно не входить до складу лота та не підлягає приватизації.

Фото: ФДМУ

Фото: ФДМУ

Нагадаємо, у Київській області виставили на продаж виробничий комплекс повного циклу з виготовлення косметики, засобів особистої гігієни та побутової хімії. Вартість активу становить 3,4 мільйона доларів.