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Потенціал під бізнес-центр: у Києві виставили на продаж велику нежитлову будівлю

У Києві виставили на продаж 9-поверхову будівлю
У Києві виставили на продаж 9-поверхову будівлю / ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу частини нежитлової 9-поверхової будівлі (корпус №11 заводоуправління) у Шевченківському районі столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Загальна площа об’єкта становить 8 269,7 м². Будівля розташована на земельній ділянці площею 0,3538 га.

Стартова ціна лота становить 7 954 400 грн. Торги заплановано на 9 вересня 2026 року.

Об’єкт охоплює приміщення з 1 по 9 поверхи та підходить для створення масштабного бізнес-центру, офісного комплексу або іншого комерційного проєкту. Будівля виконана з цегли із залізобетонним перекриттям, оснащена ліфтом та підключена до базових інженерних мереж: електро-, водопостачання та водовідведення.

У ФДМУ зауважують, що у підвальному приміщенні розташоване укриття цивільного захисту площею 994,4 м². Воно не входить до складу лота та не підлягає приватизації.

Фото 2 — Потенціал під бізнес-центр: у Києві виставили на продаж велику нежитлову будівлю
Фото: ФДМУ
Фото 3 — Потенціал під бізнес-центр: у Києві виставили на продаж велику нежитлову будівлю
Фото: ФДМУ

Нагадаємо, у Київській області виставили на продаж виробничий комплекс повного циклу з виготовлення косметики, засобів особистої гігієни та побутової хімії. Вартість активу становить 3,4 мільйона доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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