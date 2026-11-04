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Потери "Сильпо" от атак РФ превысили всю прибыль компании за 2025 год

Убытки Сильпо от атак РФ превысили прибыль компании за 2025 год
Убытки Сильпо от атак РФ превысили прибыль компании за 2025 год

ООО "Сільпо-Фуд" за девять месяцев 2026 года признало 1,53 млрд грн ущерба из-за повреждения и уничтожения российскими войсками магазинов и распределительных центров. Для сравнения, эта сумма примерно на 27% превышает всю чистую прибыль компании за 2025 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Forbes Ukraine.

Согласно финансовой отчетности компании, за январь-сентябрь потери от повреждения и уничтожения активов составили 1 млрд 532,7 млн грн. Окончательная сумма еще не определена, поэтому она может возрасти.

Больше всего пришлось на списание оборотных активов из-за последствий войны — 1,4 млрд грн. За аналогичный период 2025 года такие списания составляли всего 1 млн. грн.

Еще 53,4 млн грн компания списала из-за потери необоротных активов.

"Сільпо-Фуд" обратилось в правоохранительные органы за фактами повреждения и уничтожения имущества, проводит инвентаризацию, фото- и видеофиксацию пострадавших объектов и продолжает оценивать ущерб.

Атаки ударили по логистике Fozzy Group

С августа российские войска уничтожили или повредили более 20 объектов Fozzy Group – распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности. После ушибов компании пришлось перестраивать логистические цепи и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Из-за уничтожения складов продовольственные сети также переходили на прямые поставки от производителей и временные логистические хабы.

На фоне потерь Fozzy Group пересмотрела кадровую политику. Компания сначала ограничила аренду на часть офисных должностей, а с ноября объявила о сокращении части персонала.

Ранее Dilo писало о сокращении в Fozzy Group : компания объясняла решение тем, что только с 1 августа по 25 сентября российские атаки повредили или уничтожили более 20 ее объектов, из-за чего поддерживать бесперебойную работу стало значительно сложнее и дороже.

По итогам 2025 года выручка "Сільпо-Фуд" выросла примерно на 14% - до 106,1 млрд грн, а чистая прибыль достигла около 1,2 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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