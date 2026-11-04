Потери "Сильпо" от атак РФ превысили всю прибыль компании за 2025 год

ООО "Сільпо-Фуд" за девять месяцев 2026 года признало 1,53 млрд грн ущерба из-за повреждения и уничтожения российскими войсками магазинов и распределительных центров. Для сравнения, эта сумма примерно на 27% превышает всю чистую прибыль компании за 2025 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Forbes Ukraine.

Согласно финансовой отчетности компании, за январь-сентябрь потери от повреждения и уничтожения активов составили 1 млрд 532,7 млн грн. Окончательная сумма еще не определена, поэтому она может возрасти.

Больше всего пришлось на списание оборотных активов из-за последствий войны — 1,4 млрд грн. За аналогичный период 2025 года такие списания составляли всего 1 млн. грн.

Еще 53,4 млн грн компания списала из-за потери необоротных активов.

"Сільпо-Фуд" обратилось в правоохранительные органы за фактами повреждения и уничтожения имущества, проводит инвентаризацию, фото- и видеофиксацию пострадавших объектов и продолжает оценивать ущерб.

Атаки ударили по логистике Fozzy Group

С августа российские войска уничтожили или повредили более 20 объектов Fozzy Group – распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности. После ушибов компании пришлось перестраивать логистические цепи и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Из-за уничтожения складов продовольственные сети также переходили на прямые поставки от производителей и временные логистические хабы.

На фоне потерь Fozzy Group пересмотрела кадровую политику. Компания сначала ограничила аренду на часть офисных должностей, а с ноября объявила о сокращении части персонала.

Ранее Dilo писало о сокращении в Fozzy Group : компания объясняла решение тем, что только с 1 августа по 25 сентября российские атаки повредили или уничтожили более 20 ее объектов, из-за чего поддерживать бесперебойную работу стало значительно сложнее и дороже.

По итогам 2025 года выручка "Сільпо-Фуд" выросла примерно на 14% - до 106,1 млрд грн, а чистая прибыль достигла около 1,2 млрд грн.