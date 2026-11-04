Втрати “Сільпо” від атак РФ перевищили весь прибуток компанії за 2025 рік

ТОВ “Сільпо-Фуд” за дев’ять місяців 2026 року визнало 1,53 млрд грн збитків через пошкодження та знищення російськими військами магазинів і розподільчих центрів. Для порівняння, ця сума приблизно на 27% перевищує весь чистий прибуток компанії за 2025 рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Forbes Ukraine.

Згідно з фінансовою звітністю компанії, за січень–вересень втрати від пошкодження та знищення активів становили 1 млрд 532,7 млн грн. Остаточну суму ще не визначено, тому вона може зрости.

Найбільше припало на списання оборотних активів через наслідки війни — 1,4 млрд грн. За аналогічний період 2025 року такі списання становили лише 1 млн грн.

Ще 53,4 млн грн компанія списала через втрату необоротних активів.

“Сільпо-Фуд” звернулося до правоохоронних органів за фактами пошкодження та знищення майна, проводить інвентаризацію, фото- та відеофіксацію постраждалих об’єктів і продовжує оцінювати збитки.

Атаки вдарили по логістиці Fozzy Group

З серпня російські війська знищили або пошкодили понад 20 об’єктів Fozzy Group — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності. Після ударів компанії довелося перебудовувати логістичні ланцюги та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Через знищення складів продуктові мережі також переходили на прямі поставки від виробників та тимчасові логістичні хаби.

На тлі втрат Fozzy Group переглянула й кадрову політику. Компанія спочатку обмежила найм на частину офісних посад, а з листопада оголосила про скорочення частини персоналу.

Раніше Dilo писало про скорочення у Fozzy Group: компанія пояснювала рішення тим, що лише з 1 серпня до 25 вересня російські атаки пошкодили або знищили понад 20 її об’єктів, через що підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче.

За підсумками 2025 року виручка “Сільпо-Фуд” зросла приблизно на 14% — до 106,1 млрд грн, а чистий прибуток сягнув близько 1,2 млрд грн.