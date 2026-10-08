У Миколаєві після перерви знову відкрилися два супермаркети "Сільпо"

Національна мережа супермаркетів “Сільпо” повноцінно відновила роботу двох торгових точок у Миколаєві, які у вересні були змушені тимчасово призупинити роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні.

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів із посиланням на Fozzy Group, якому належить мережа.

Йдеться про супермаркети, розташовані на центральних магістралях міста. Зокрема, торгова точка на проспекті Центральному, 259/1 відновила свою роботу 16 вересня, а другий супермаркет на проспекті Центральному, 98 знову відчинив двері для відвідувачів 8 жовтня.

"Сільпо" продовжує працювати та відновлювати роботу супермаркетів там, де це можливо, щоб забезпечувати гостей необхідними товарами", — зазначили у пресслужбі Fozzy Group.

Нагадаємо, що 11 вересня у Миколаєві на тлі складної ситуації з безпекою тимчасово зупиняли роботу два міські торговельні центри — City Center та "Південний Буг", на територіях яких якраз і працюють відповідні супермаркети мережі.

Обстріли "Сільпо"

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо".

У ніч на 24 травня російські війська знищили відомий супермаркет “Сільпо” на Лукʼянівці. Магазин згорів внаслідок влучання у торговельний центр “Квадрат”, який повністю зруйновано після нічного обстрілу Києва.

Торік 19 листопада під російський обстріл потрапив супермаркет "Сільпо" на проспекті Аерокосмічному в Харкові. Частина будівлі зруйнована.