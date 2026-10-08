UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,08

EUR

50,16

--0,48

Наличный курс:

USD

45,00

44,87

EUR

50,90

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Николаеве после перерыва снова открылись два супермаркета "Сільпо"

сельпо
В Николаеве после перерыва снова открылись два супермаркета "Сільпо"

Национальная сеть супермаркетов "Сільпо" полноценно возобновила работу двух торговых точек в Николаеве, которые в сентябре были вынуждены временно приостановить работу из-за обострения ситуации безопасности в регионе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров со ссылкой на Fozzy Group, которому принадлежит сеть.

Речь идет о супермаркетах, расположенных на центральных магистралях города. В частности, торговая точка на Центральном проспекте, 259/1 возобновила свою работу 16 сентября, а второй супермаркет на Центральном проспекте, 98 вновь открыл двери для посетителей 8 октября.

"Сильпо" продолжает работать и возобновлять работу супермаркетов там, где это возможно, чтобы снабжать гостей необходимыми товарами", — отметили в пресс-службе Fozzy Group.

Напомним, что 11 сентября в Николаеве на фоне сложной ситуации с безопасностью временно останавливали работу два городских торговых центра - City Center и "Южный Буг", на территориях которых как раз и работают соответствующие супермаркеты сети.

Обстрелы "Сильпо"

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сільпо" .

В ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный супермаркет "Сільпо" на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.

В прошлом году 19 ноября под российские обстрелы попал супермаркет "Сильпо" на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. Часть здания разрушена.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности