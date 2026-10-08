В Николаеве после перерыва снова открылись два супермаркета "Сільпо"

Национальная сеть супермаркетов "Сільпо" полноценно возобновила работу двух торговых точек в Николаеве, которые в сентябре были вынуждены временно приостановить работу из-за обострения ситуации безопасности в регионе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров со ссылкой на Fozzy Group, которому принадлежит сеть.

Речь идет о супермаркетах, расположенных на центральных магистралях города. В частности, торговая точка на Центральном проспекте, 259/1 возобновила свою работу 16 сентября, а второй супермаркет на Центральном проспекте, 98 вновь открыл двери для посетителей 8 октября.

"Сильпо" продолжает работать и возобновлять работу супермаркетов там, где это возможно, чтобы снабжать гостей необходимыми товарами", — отметили в пресс-службе Fozzy Group.

Напомним, что 11 сентября в Николаеве на фоне сложной ситуации с безопасностью временно останавливали работу два городских торговых центра - City Center и "Южный Буг", на территориях которых как раз и работают соответствующие супермаркеты сети.

Обстрелы "Сильпо"

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сільпо" .

В ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный супермаркет "Сільпо" на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.

В прошлом году 19 ноября под российские обстрелы попал супермаркет "Сильпо" на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. Часть здания разрушена.