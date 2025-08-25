Повреждены учебные заведения в столице: сколько нуждаются в восстановлении

В Киеве в 2025 году повреждено 63 учебных заведения, из них 10 — подчинены Департаменту образования и науки КГГА. Часть объектов уже восстанавливается, а в большинстве учебных заведений учебный процесс начнется в очном формате.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ КГГА.

В Киеве восстанавливают школы и училища

С начала года повреждения получили образовательные учреждения в восьми из десяти районов столицы. Несмотря на это, в большинстве учебный процесс начнется в привычном — очном — формате.

Как уточнили в Департаменте образования и науки КГГА, в 2025 году пострадали 10 находящихся в его подчинении учреждений: семь учреждений профессионального образования, два учреждения профессионального высшего образования и одна школа. В настоящее время все эти объекты находятся на этапе обновления.

В Голосеевском районе Киева в результате российской агрессии 24 апреля была повреждена гимназия №132 на проспекте Академика Глушкова, 28. Школу восстановили благодаря поддержке благотворительных организаций, без привлечения бюджетных средств.

Впрочем, 31 июля учебное заведение потерпело повторные разрушения. В настоящее время рассматривается возможность снова привлечь благотворителей для быстрого восстановления поврежденных конструкций — в частности, замены отдельных окон, ремонта фурнитуры, установка отливов и восстановление откосов.

В Дарницком районе в 2025 году были повреждены два лицея - № 289 (ул. Дениса Антипова, 14) и № 160 (ул. Юрия Литвинского, 45).

В Днепровском районе столицы в 2025 году в результате российских обстрелов повреждения получили шесть учреждений общего среднего образования. Среди них — лицеи №42 (ул. Хорольская, 19), №98 (ул. Ивана Микитенко, 7), №234 (ул. Радужная, 12), художественный лицей "Смена" (ул. Краковская, 20), а также гимназии №182 (ул. Строителей, 10).

В 2025 году в Оболонском районе повреждения получили две школы, где уже выполнены восстановительные работы.

В Подольском районе в ночь с 22 на 23 июня в результате комбинированной атаки пострадало дошкольное учебное заведение №449 на ул. Тульчинской, 7. Была разрушена кровля, перекрытие и часть группового помещения.

По результатам инструментального обследования, проведенного ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительного производства", здание признано нуждающимся в капитальном ремонте. В настоящее время вопрос его восстановления находится под контролем Подольской районной государственной администрации.

В Святошинском районе Киева в результате обстрелов повреждены три детских сада и одиннадцать заведений общего среднего образования.

Среди дошкольных учреждений пострадали детские сады №134 (ул. Авиаконструкторская, 17/4), №177 "Созвездие" (ул. Героев Космоса, 15-А) и №257 (ул. Василия Кучера, 4-А).

Повреждения также получили лицей №13 (ул. Василия Доманицкого, 3), два корпуса лицея №197 им. Дмитрия Луценко (ул. Василия Доманицкого, 12 и ул. Василия Кучера, 6-А), лицей №317 (ул. Вахтанга Кикабидзе, 12).

Среди специализированных школ - №96 им. А. К. Антонова (ул. Александра Оксанченко, 2, где частичное восстановление осуществляется на средства ЮНИСЕФ и продолжается обследование КП "Киевэкспертиза"), а также школы №40 (ул. Львовская, 6/3), №15 (просп. Берестейский, 113) и №16 (ул. Депутат).

Кроме того, повреждено дошкольное учреждение "Лесная Сказка" (ул. Чистяковская, 24), а также корпус и общежитие ПВНЗ "Европейский университет" (бульв. Академика Вернадского, 16-В и ул. Депутатская, 15/17).

В Соломенском районе Киева в результате вражеских атак повреждено 18 учебных заведений.

Среди школ пострадали: №22 (просп. Отрадный, 36-В), №67 (ул. Академика Шалимова, 9-А), №52 (ул. Михаила Донца, 16), №161 (ул. Виталия Скакуна, 14), №173 (просп. Отрадный, 2, просп. 12), №64 (ул. Ушинского, 32) и №54 (ул. Академика Белецкого, 7). Также повреждены вечерние школы №20 (ул. Михаила Брайчевского, 19) и №3 (ул. Ушинского, 15), гимназия-интернат №13 (ул. Новополева, 106) и политехнический лицей (просп. Берестейский, 37).

Среди дошкольных заведений пострадали сады №334 (ул. Героев Севастополя, 3), №55 (ул. Просвещения, 18-А), №355 (просп. Отрадный, 24-А), №480 (ул. Метростроевская, 3-А), №255-Ал. (просп. Отрадный, 30-А).

По каждому случаю разрушений проведено обследование специалистами КП "Киевэкспертиза". Работы по ликвидации последствий разрушений выполняются поэтапно.

Части заведений дополнительно оказывается помощь международными партнерами UNICEF (садики № 55 на ул. Просвещения, 18-А, ЗДО № 686 на просп. Отрадном, 30-А, ЗДО № 480 на ул. Метростроевской, 3-А и ЗДО №334 на ул. Героев Севастополя,

В Шевченковском районе Киева повреждены девять учреждений общего среднего образования: лицей №101 (ул. Коперника, 8), начальная школа "Кияночка" (ул. Парково-Сырецкая, 7-А), школа №175 им. Марченко (ул. Даниила Щербаковского, 58-А), школа №27 (ул. Мечты, 20-Е), школа №95 (ул. Данила Щербаковского, 61-Г), спецшколы №97 им. А. Телиги (ул. Елены Телиги, 5) и №82 им. Т. Г. Шевченко (ул. Шпака, 4), лицей №38 (ул. Гоголевская, 31) и специальная начальная школа "Познайка" (ул. Дегтяревская, 6-А).

В начальной школе "Кияночка" продолжаются ремонтные работы по замене окон, частично за счет благотворительного фонда и перераспределения средств отрасли "Образование" Шевченковского района.

Также за счет перераспределения средств отрасли "Образование" начаты публичные закупки через электронную систему Prozzoro для проведения ремонтных работ в зданиях лицея №38, специализированной школы №82 им. Т. Г. Шевченко и специальной школы "Познайка".

В Деснянском и Печерском районах учебные заведения коммунальной формы собственности в 2025 году повреждения не получили.

Напомним, с 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.