Пошкоджені заклади освіти у столиці: скільки потребують відновлення

У Києві у 2025 році пошкоджено 63 заклади освіти, з них 10 — підпорядковані Департаменту освіти і науки КМДА. Частину об’єктів уже відновлюють, а в більшості навчальних закладів навчальний процес розпочнеться в очному форматі.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна з посиланням на відповідь КМДА.

У Києві відновлюють школи та училища

З початку року пошкоджень зазнали освітні заклади у восьми з десяти районів столиці. Попри це, у більшості з них навчальний процес розпочнеться у звичному — очному — форматі.

Як уточнили в Департаменті освіти і науки КМДА, у 2025 році постраждали 10 закладів, що перебувають у його підпорядкуванні: сім установ професійної освіти, два заклади фахової передвищої освіти та одна школа. Нині всі ці об’єкти перебувають на етапі відновлення.

У Голосіївському районі Києва внаслідок російської агресії 24 квітня було пошкоджено гімназію №132 на проспекті Академіка Глушкова, 28. Школу відновили завдяки підтримці благодійних організацій, без залучення бюджетних коштів.

Втім, 31 липня заклад освіти зазнав повторних руйнувань. Наразі розглядається можливість знову залучити благодійників для швидкого відновлення пошкоджених конструкцій — зокрема заміни окремих вікон, ремонту фурнітури, встановлення відливів та відновлення укосів.

У Дарницькому районі у 2025 році було пошкоджено два ліцеї - № 289 (вул. Дениса Антіпова, 14) та № 160 (вул. Юрія Литвинського, 45).

У Дніпровському районі столиці у 2025 році внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали шість закладів загальної середньої освіти. Серед них — ліцеї №42 (вул. Хорольська, 19), №98 (вул. Івана Микитенка, 7), №234 (вул. Райдужна, 12), мистецький ліцей "Зміна" (вул. Краківська, 20), а також гімназії №182 (бульвар Ігоря Шамо, 17) та №188 (вул. Будівельників, 10).

У 2025 році в Оболонському районі пошкоджень зазнали дві школи, де вже виконано відновлювальні роботи.

У Подільському районі в ніч з 22 на 23 червня внаслідок комбінованої атаки постраждав дошкільний навчальний заклад №449 на вул. Тульчинській, 7. Було зруйновано покрівлю, перекриття та частину групового приміщення.

За результатами інструментального обстеження, проведеного ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва", будівлю визнано такою, що потребує капітального ремонту. Наразі питання її відновлення перебуває під контролем Подільської районної державної адміністрації.

У Святошинському районі Києва внаслідок обстрілів пошкоджено три дитячі садки та одинадцять закладів загальної середньої освіти.

Серед дошкільних установ постраждали дитячі садки №134 (вул. Авіаконструкторська, 17/4), №177 "Сузір’я" (вул. Героїв Космосу, 15-А) та №257 (вул. Василя Кучера, 4-А).

Пошкоджень також зазнали ліцей №13 (вул. Василя Доманицького, 3), два корпуси ліцею №197 ім. Дмитра Луценка (вул. Василя Доманицького, 12 та вул. Василя Кучера, 6-А), ліцей №317 (вул. Вахтанга Кікабідзе, 12).

Серед спеціалізованих шкіл — №96 ім. О. К. Антонова (вул. Олександра Оксанченка, 2, де часткове відновлення здійснюється коштом ЮНІСЕФ та триває обстеження КП "Київекспертиза"), а також школи №40 (вул. Львівська, 6/3), №15 (просп. Берестейський, 113) і №16 (вул. Депутатська, 1).

Крім того, ушкоджено дошкільний заклад "Лісова Казка" (вул. Чистяківська, 24), а також корпус та гуртожиток ПВНЗ "Європейський університет" (бульв. Академіка Вернадського, 16-В та вул. Депутатська, 15/17).

У Солом’янському районі Києва внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 закладів освіти.

Серед шкіл постраждали: №22 (просп. Відрадний, 36-В), №67 (вул. Академіка Шалімова, 9-А), №52 (вул. Михайла Донця, 16), №161 (вул. Віталія Скакуна, 14), №173 (просп. Відрадний, 20), №12 (вул. Зелена, 12), №64 (вул. Ушинського, 32) та №54 (вул. Академіка Белецького, 7). Також пошкоджені вечірні школи №20 (вул. Михайла Брайчевського, 19) та №3 (вул. Ушинського, 15), гімназія-інтернат №13 (вул. Новопольова, 106) та політехнічний ліцей (просп. Берестейський, 37).

Серед дошкільних закладів постраждали садки №334 (вул. Героїв Севастополя, 3), №55 (вул. Освіти, 18-А), №355 (просп. Відрадний, 24-А), №480 (вул. Метробудівська, 3-А), №255 (вул. Академіка Білецького, 2-А) та №686 (просп. Відрадний, 30-А).

За кожним випадком руйнувань проведено обстеження фахівцями КП "Київекспертиза". Роботи з ліквідації наслідків руйнувань виконуються поетапно.

Частині закладів додатково надається допомога міжнародними партнерами UNICEF (садочки № 55 на вул. Освіти, 18-А, ЗДО № 686 на просп. Відрадному, 30-А, ЗДО № 480 на вул. Метробудівській, 3-А та ЗДО №334 на вул. Героїв Севастополя, 3).

У Шевченківському районі Києва пошкоджено дев’ять закладів загальної середньої освіти: ліцей №101 (вул. Коперника, 8), початкова школа "Кияночка" (вул. Парково-Сирецька, 7-А), школа №175 ім. В. Марченка (вул. Данила Щербаківського, 58-А), школа №27 (вул. Мрії, 20-Є), школа №95 (вул. Данила Щербаківського, 61-Г), спецшколи №97 ім. О. Теліги (вул. Олени Теліги, 5) та №82 ім. Т. Г. Шевченка (вул. Шпака, 4), ліцей №38 (вул. Гоголівська, 31) і спеціальна початкова школа "Пізнайко" (вул. Дегтярівська, 6-А).

Наразі у початковій школі "Кияночка" тривають ремонтні роботи із заміни вікон, частково за рахунок благодійного фонду та перерозподілу коштів галузі "Освіта" Шевченківського району.

Також за рахунок перерозподілу коштів галузі "Освіта" розпочато публічні закупівлі через електронну систему Prozzoro для проведення ремонтних робіт у будівлях ліцею №38, спеціалізованої школи №82 ім. Т. Г. Шевченка та спеціальної школи "Пізнайко".

У Деснянському та Печерському районах заклади освіти комунальної форми власності у 2025 році пошкоджень не зазнали.

Нагадаємо, з 1 січня до 25 червня 2025 року з міського бюджету Києва виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.