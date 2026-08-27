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Правительство дополнительно направило 1 млрд грн на восстановление Украины
Кабинет министров увеличил финансирование проектов восстановления Украины еще на 1 млрд. грн. В этом году в рамках Программы по восстановлению Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка планируют направить почти 2 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Правительство увеличило финансирование восстановления
Средства будут направлены на восстановление критической и социальной инфраструктуры в 16 областях. Речь идет, в частности, о школах, детских садах, больницах, укрытиях, коммунальных сетях и жилье.
По словам премьер-министра Украины, приоритет будут придаваться проектам, которые уже готовы к реализации или находятся на активной стадии выполнения.
Таким образом, дополнительное финансирование должно ускорить восстановление наиболее важных объектов инфраструктуры для общин.
Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с предложениями безотлагательных мер для поддержки предприятий, которые понесут потери в результате атак России.