Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,14

51,93

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство дополнительно направило 1 млрд грн на восстановление Украины

Гривны
Кабмин увеличил финансирование восстановления / Unsplash

Кабинет министров увеличил финансирование проектов восстановления Украины еще на 1 млрд. грн. В этом году в рамках Программы по восстановлению Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка планируют направить почти 2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство увеличило финансирование восстановления

Средства будут направлены на восстановление критической и социальной инфраструктуры в 16 областях. Речь идет, в частности, о школах, детских садах, больницах, укрытиях, коммунальных сетях и жилье.

По словам премьер-министра Украины, приоритет будут придаваться проектам, которые уже готовы к реализации или находятся на активной стадии выполнения.

Таким образом, дополнительное финансирование должно ускорить восстановление наиболее важных объектов инфраструктуры для общин.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с предложениями безотлагательных мер для поддержки предприятий, которые понесут потери в результате атак России.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности