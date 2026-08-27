Правительство дополнительно направило 1 млрд грн на восстановление Украины

Кабинет министров увеличил финансирование проектов восстановления Украины еще на 1 млрд. грн. В этом году в рамках Программы по восстановлению Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка планируют направить почти 2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство увеличило финансирование восстановления

Средства будут направлены на восстановление критической и социальной инфраструктуры в 16 областях. Речь идет, в частности, о школах, детских садах, больницах, укрытиях, коммунальных сетях и жилье.

По словам премьер-министра Украины, приоритет будут придаваться проектам, которые уже готовы к реализации или находятся на активной стадии выполнения.

Таким образом, дополнительное финансирование должно ускорить восстановление наиболее важных объектов инфраструктуры для общин.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с предложениями безотлагательных мер для поддержки предприятий, которые понесут потери в результате атак России.