Уряд додатково спрямував 1 млрд грн на відновлення України

Кабінет міністрів збільшив фінансування проєктів відновлення України ще на 1 млрд грн. Загалом цього року в межах Програми з відновлення України за підтримки Європейського інвестиційного банку планують спрямувати майже 2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд збільшив фінансування відновлення

Кошти спрямують на відновлення критичної та соціальної інфраструктури у 16 областях. Йдеться, зокрема, про школи, дитячі садки, лікарні, укриття, комунальні мережі та житло.

За словами прем’єр-міністра України, пріоритет надаватимуть проєктам, які вже готові до реалізації або перебувають на активній стадії виконання.

Таким чином, додаткове фінансування має прискорити відновлення найбільш важливих для громад об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду із пропозиціями невідкладних заходів для підтримки підприємств, які зазнають втрат внаслідок атак Росії.