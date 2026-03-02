Правительство изменило подход к формированию наблюдательных советов государственных банков

Кабинет министров принял постановление, усовершенствовавшее процедуры отбора независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

Решение принято в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility - EFF и направлено на усиление механизмов эффективного корпоративного управления в банках государственного сектора.

Постановление предусматривает расширение функций компании по отбору персонала, отвечающей за формирование перечня кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков, а также усовершенствование процедуры определения таких претендентов.

Ожидается, что решение повысит прозрачность и качество отбора независимых членов наблюдательных советов и будет способствовать укреплению системы корпоративного управления в банках государственного сектора.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.