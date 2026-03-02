Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд змінив підхід до формування наглядових рад державних банків

банки, кредитори, кредитування
Україна посилює корпоративне управління в держбанках у межах співпраці з МВФ / Pixabay

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вдосконалив процедури відбору незалежних членів наглядових рад державних банків. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Рішення ухвалене в межах співпраці України з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility - EFF та спрямоване на посилення механізмів ефективного корпоративного управління в банках державного сектору.

Постанова передбачає розширення функцій компанії з добору персоналу, яка відповідає за формування переліку кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків, а також удосконалення процедури визначення таких претендентів.

Очікується, що ухвалене рішення підвищить прозорість і якість відбору незалежних членів наглядових рад та сприятиме зміцненню системи корпоративного управління в банках державного сектору.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Автор:
Ольга Опенько