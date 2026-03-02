Уряд змінив підхід до формування наглядових рад державних банків

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вдосконалив процедури відбору незалежних членів наглядових рад державних банків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Рішення ухвалене в межах співпраці України з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility - EFF та спрямоване на посилення механізмів ефективного корпоративного управління в банках державного сектору.

Постанова передбачає розширення функцій компанії з добору персоналу, яка відповідає за формування переліку кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків, а також удосконалення процедури визначення таких претендентів.

Очікується, що ухвалене рішення підвищить прозорість і якість відбору незалежних членів наглядових рад та сприятиме зміцненню системи корпоративного управління в банках державного сектору.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.