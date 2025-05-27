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Правительство направило 195 млн грн из энергетических взносов на нужды ГУР и Нацгвардии
Кабинет министров направил на нужды ГУР и Нацгвардии 195 миллионов гривен из остатков бюджетных средств от вкладов в регулирование в сфере энергетики.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Это произошло по инициативе Минэнерго и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как отметил Министр энергетики Герман Галущенко, оборонные подразделения Украины сегодня выполняют важные задачи по всем направлениям фронта. Министерство энергетики совместно с НКРЭКУ обратились в Правительство с инициативой направить 195 млн грн для усиления боеспособности украинских защитников.
Это остатки средств, источником которых были поступления специального фонда госбюджета от взносов на регулирование, уплачиваемые субъектами хозяйствования в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Согласно правительственному распоряжению, выделенные средства будут использованы на осуществление мероприятий в сфере обороны, в частности, на закупку бронетехники и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для украинских защитников.
Напомним, за последние два года государственные заказчики через электронный каталог Prozorro Market приобрели 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов на сумму более 6 миллиардов гривен. Самыми популярными из них стали модели Mavic, FPV и Phantom.