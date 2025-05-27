Уряд спрямував 195 млн грн з енергетичних внесків на потреби ГУР та Нацгвардії

Кабінет міністрів спрямував на потреби ГУР та Нацгвардії 195 мільйонів гривень з залишків бюджетних коштів від внесків на регулювання у сфері енергетики.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Це сталося за ініціативи Міненерго та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко, оборонні підрозділи України сьогодні виконують важливі завдання на всіх напрямках фронту. Міністерство енергетики спільно із НКРЕКП звернулися до Уряду з ініцітивою спрямувати 195 млн грн для підсилення боєздатності українських захисників.

Це залишки коштів, джерелом яких були надходження спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання, що сплачують суб’єкти господарювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Згідно з урядовим розпорядженням, виділені кошти будуть використані на здійснення заходів у сфері оборони, зокрема на закупівлю бронетехніки та безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для українських захисників.

Нагадаємо, за останні два роки державні замовники через електронний каталог Prozorro Market придбали 50 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму понад 6 мільярдів гривень. Найпопулярнішими серед них стали моделі Mavic, FPV та Phantom.