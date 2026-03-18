Правительство направило 273 млн гривен общинам: где получат дополнительную дотацию

Более 100 общин получат дополнительное финансирование
Більше 100 громад отримають додаткове фінансування / Depositphotos

Правительство утвердило распоряжение о разделе дополнительной дотации местным бюджетам. Проект документа, подготовленный Министерством финансов, направлен на поддержку территорий, испытавших негативное влияние вследствие вооруженной агрессии РФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цель программы - уменьшить диспропорции в доходах местных бюджетов и обеспечить стабильное финансирование критически важных сфер.

Распределение средств основано на потребностях деоккупированных, временно оккупированных и прифронтовых территорий, а также общин, принявших релокированные учреждения.

Приоритетные направления финансирования:

  • образование;
  • здравоохранение;
  • социальная защита.

Документ предусматривает распределение   273,2 млн грн   дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.01.2026 № 80, а именно:

  • для областных бюджетов Донецкой и Луганской областей -   33,5 млн гривен ;
  • для 39 бюджетов территориальных общин городов -   157,3 млн гривен ;
  • для 74 бюджетов сельских и поселковых территориальных общин -   82,4   млн гривен ;

Кроме этого, правительство запускает программу целевой поддержки для граждан, наиболее нуждающихся в помощи от государства. В рамках инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременную денежную выплату в размере 1500 гривен .

Автор:
Татьяна Бессараб