Уряд спрямував 273 млн гривень громадам: де отримають додаткову дотацію
Уряд затвердив розпорядження про розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам. Проєкт документа, підготовлений Міністерством фінансів, спрямований на підтримку територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройної агресії РФ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Програма має на меті зменшити диспропорції в доходах місцевих бюджетів і забезпечити стабільне фінансування критично важливих сфер.
Розподіл коштів базується на потребах деокупованих, тимчасово окупованих та прифронтових територій, а також громад, які прийняли релоковані заклади.
Пріоритетні напрями фінансування:
- освіта;
- охорона здоров’я;
- соціальний захист.
Документ передбачає розподіл 273,2 млн грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2026 № 80, а саме:
- для обласних бюджетів Донецької та Луганської областей - 33,5 млн гривень;
- для 39 бюджетів територіальних громад міст - 157,3 млн гривень;
- для 74 бюджетів сільських і селищних територіальних громад - 82,4 млн гривень;
Окрім цього, уряд запускає програму цільової підтримки для громадян, які найбільше потребують допомоги від держави. У межах ініціативи майже 13 мільйонів українців отримають одноразову грошову виплату у розмірі 1500 гривень.