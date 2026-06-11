Правительство одобрило Стратегию поддержки ВПЛ до 2030 года.

Кабинет министров одобрил Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2030 года. Документ, разработанный Минсоцполитики, должен сформировать единый государственный подход к поддержке внутренне перемещенных лиц и принимающих их общин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства.

По данным министерства, ранее в Украине не было единого маршрута поддержки ВПЛ. Отдельные решения закрывали некоторые потребности переселенцев, но не были объединены в целостную систему.

"Стратегия до 2030 года впервые определяет такой маршрут: с момента перемещения до интеграции в общество или добровольного возвращения домой", - отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Подготовка документа сопровождалась общественными обсуждениями и консультациями с Советами ВПЛ, общественными организациями и международными партнерами. При работе учитывались потребности и вызовы, с которыми сталкиваются переселенцы.

Стратегия подразумевает комплексную и непрерывную поддержку ВПЛ на всех этапах: от перемещения до адаптации, интеграции или добровольного возвращения. Отдельный фокус сделан на восстановлении самостоятельности людей и индивидуальных потребностях каждой семьи.

Документ определяет несколько ключевых направлений:

усиление координации государственной политики по ВПЛ;

поддержка адаптации и интеграции в принимающие общества;

адресная помощь людям и общинам;

создание условий для безопасного возврата.

Также планируется создание координационной платформы с участием органов власти, общественных и международных организаций. Она должна стать площадкой для совместного решения проблем ВПЛ и усовершенствования законодательства в сфере внутреннего перемещения.

Отдельно предусмотрен запуск единой цифровой платформы поддержки ВПЛ. Через нее переселенцы смогут получать необходимую информацию и услуги, а государство лучше учитывать их потребности и обратную связь.

Стратегия также предполагает ужесточение работы мультидисциплинарных команд в транзитных центрах. Это должно помочь людям быстрее получать базовую помощь, проходить оценку индивидуальных потребностей и получать поддержку после перемещения.

Важной частью документа является персональный маршрут поддержки ВПЛ и их семей. Он будет включать в себя жилищные решения, возможности трудоустройства, поддержку экономической самостоятельности и помощь принимающим общинам.

Для государства эта стратегия важна, поскольку объединить разрозненные инструменты поддержки переселенцев в единую систему. Для ВПЛ это означает более понятный доступ к помощи, услугам, жилью, работе и интеграции в общины.

Напомним, Правительство приняло постановление, изменяющее правила предоставления компенсаций за размещение внутренне перемещенных лиц. Главное изменение касается заведений, приютивших переселенцев, оставшихся без документов.