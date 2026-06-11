Уряд схвалив Стратегію підтримки ВПО до 2030 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року. Документ, розроблений Мінсоцполітики, має сформувати єдиний державний підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб та громад, які їх приймають.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім”ї та єдності

За даними міністерства, раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки ВПО. Окремі рішення закривали певні потреби переселенців, але не були об’єднані в цілісну систему.

"Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому", — зазначив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Підготовка документа супроводжувалася громадськими обговореннями та консультаціями з Радами ВПО, громадськими організаціями й міжнародними партнерами. Під час роботи враховували потреби та виклики, з якими стикаються переселенці.

Стратегія передбачає комплексну та безперервну підтримку ВПО на всіх етапах: від переміщення до адаптації, інтеграції або добровільного повернення. Окремий фокус зроблено на відновленні самостійності людей та індивідуальних потребах кожної родини.

Документ визначає кілька ключових напрямів:

посилення координації державної політики щодо ВПО;

підтримка адаптації та інтеграції у приймаючі громади;

адресна допомога людям і громадам;

створення умов для безпечного повернення.

Також планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати майданчиком для спільного вирішення проблем ВПО та вдосконалення законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Окремо передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО. Через неї переселенці зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава — краще враховувати їхні потреби й зворотний зв’язок.

Стратегія також передбачає посилення роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах. Це має допомогти людям швидше отримувати базову допомогу, проходити оцінювання індивідуальних потреб та отримувати підтримку після переміщення.

Важливою частиною документа є персональний маршрут підтримки ВПО та їхніх родин. Він охоплюватиме житлові рішення, можливості працевлаштування, підтримку економічної самостійності та допомогу приймаючим громадам.

Для держави ця стратегія важлива, оскільки має об’єднати розрізнені інструменти підтримки переселенців у єдину систему. Для ВПО це означає зрозуміліший доступ до допомоги, послуг, житла, роботи та інтеграції у громади.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка змінює правила надання компенсацій за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна стосується закладів, які прихистили переселенців, що лишилися без документів.