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Правительство одобрило законопроект об усилении контроля за оборотом горючего и спирта
Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который должен существенно усовершенствовать систему электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового и усовершенствование администрирования акцизного налога" - повысить прозрачность обращения подакцизных товаров и усилить контроль за уплатой соответствующего налога.
Проектом закона предусматривается:
- Отображение держателей горючего в электронной системе, что позволит выявлять фиктивные операции и лучше контролировать оборот горючего и спирта.
- Возможность контролирующих органов корректировать данные по остаткам в системе после проверок.
- Установление ответственности за хранение горючего или спирта без регистрации плательщиком акцизного налога.
- Штрафы за несоответствие фактических остатков данной системы, в том числе в случаях недостатка или излишка продукции без подтверждающих документов.
- Уточнение процедуры учета транспорта , перемещающего горючее или спирт, на основе данных электронной системы.
- Аннулирование акцизного состава при потере лицензии, отсутствии оборудования или несоответствии местонахождению.
- Введение исключительного перечня причин , по которым акцизные накладные могут не быть зарегистрированы.
- Уточнение администрирования акциза при переоборудовании грузовых автомобилей в легковые, включая новые подходы к определению налоговых обязательств и отчетности.
После одобрения правительством законопроект будет представлен в Верховную Раду, где должно пройти два чтения и получить подпись президента.
Кабинет министров принял постановление об утверждении порядка ведения Единого реестра мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.