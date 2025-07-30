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Правительство одобрило законопроект об усилении контроля за оборотом горючего и спирта

горючее, спирт
После одобрения правительством законопроект будет представлен в Верховную Раду

Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который должен существенно усовершенствовать систему электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового и усовершенствование администрирования акцизного налога" - повысить прозрачность обращения подакцизных товаров и усилить контроль за уплатой соответствующего налога.

Проектом закона предусматривается:

  • Отображение держателей горючего в электронной системе, что позволит выявлять фиктивные операции и лучше контролировать оборот горючего и спирта.
  • Возможность контролирующих органов корректировать данные по остаткам в системе после проверок.
  • Установление ответственности за хранение горючего или спирта без регистрации плательщиком акцизного налога.
  • Штрафы за несоответствие фактических остатков данной системы, в том числе в случаях недостатка или излишка продукции без подтверждающих документов.
  • Уточнение процедуры учета транспорта , перемещающего горючее или спирт, на основе данных электронной системы.
  • Аннулирование акцизного состава при потере лицензии, отсутствии оборудования или несоответствии местонахождению.
  • Введение исключительного перечня причин , по которым акцизные накладные могут не быть зарегистрированы.
  • Уточнение администрирования акциза при переоборудовании грузовых автомобилей в легковые, включая новые подходы к определению налоговых обязательств и отчетности.

После одобрения правительством законопроект будет представлен в Верховную Раду, где должно пройти два чтения и получить подпись президента.

Кабинет министров принял постановление об утверждении порядка ведения Единого реестра мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Автор:
Татьяна Гойденко