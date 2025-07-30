Уряд схвалив законопроєкт про посилення контролю за обігом пального та спирту

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який має суттєво вдосконалити систему електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і удосконалення адміністрування акцизного податку" має на меті підвищити прозорість обігу підакцизних товарів та посилити контроль за сплатою відповідного податку.

Проєктом закону передбачається:

Відображення власників пального в електронній системі, що дозволить виявляти фіктивні операції та краще контролювати обіг пального та спирту.

Можливість контролюючих органів коригувати дані щодо залишків у системі після перевірок.

Встановлення відповідальності за зберігання пального або спирту без реєстрації платником акцизного податку.

Штрафи за невідповідність фактичних залишків даним системи, зокрема у випадках нестачі або надлишку продукції без підтверджуючих документів.

Уточнення процедури обліку транспорту , який переміщує пальне або спирт, на основі даних електронної системи.

Анулювання акцизного складу у разі втрати ліцензії, відсутності обладнання чи невідповідності місцезнаходженню.

Запровадження виключного переліку причин , через які акцизні накладні можуть не бути зареєстровані.

Уточнення адміністрування акцизу при переобладнанні вантажних авто в легкові, включно з новими підходами до визначення податкових зобов’язань та звітності.

Після схвалення урядом законопроєкт буде поданий до Верховної Ради, де має пройти два читання та отримати підпис президента.

Додамо, Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.