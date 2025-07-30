Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,01

EUR

48,22

--0,47

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,58

48,24

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд схвалив законопроєкт про посилення контролю за обігом пального та спирту

пальне, спирт
Після схвалення урядом законопроєкт буде поданий до Верховної Ради

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який має суттєво вдосконалити систему електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і удосконалення адміністрування акцизного податку" має на меті підвищити прозорість обігу підакцизних товарів та посилити контроль за сплатою відповідного податку.

Проєктом закону передбачається:

  • Відображення власників пального в електронній системі, що дозволить виявляти фіктивні операції та краще контролювати обіг пального та спирту.
  • Можливість контролюючих органів коригувати дані щодо залишків у системі після перевірок.
  • Встановлення відповідальності за зберігання пального або спирту без реєстрації платником акцизного податку.
  • Штрафи за невідповідність фактичних залишків даним системи, зокрема у випадках нестачі або надлишку продукції без підтверджуючих документів.
  • Уточнення процедури обліку транспорту, який переміщує пальне або спирт, на основі даних електронної системи.
  • Анулювання акцизного складу у разі втрати ліцензії, відсутності обладнання чи невідповідності місцезнаходженню.
  • Запровадження виключного переліку причин, через які акцизні накладні можуть не бути зареєстровані.
  • Уточнення адміністрування акцизу при переобладнанні вантажних авто в легкові, включно з новими підходами до визначення податкових зобов’язань та звітності.

Після схвалення урядом законопроєкт буде поданий до Верховної Ради, де має пройти два читання та отримати підпис президента.

Додамо, Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Автор:
Тетяна Гойденко