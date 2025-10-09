Запланована подія 2

Правительство определило критерии для стран, с которыми будет доступно множественное гражданство: детали

паспорт
Правительство приняло перечень критериев для государств, с которыми будет введено множественное гражданство / Depositphotos

Правительство одобрило постановление, определяющее критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок обретения гражданства Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Какие критерии

Приоритет будут предоставлять тем странам, которые входят в круг союзников Украины. Учитывать будут следующие критерии:

  • членство в "Группе семи";
  • членство в ЕС;
  • применение санкций против РФ за агрессию против Украины;
  • поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • позиция при голосовании в международных организациях;
  • наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
  • уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
  • финансовая поддержка Украины;
  • другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

В МИДе отмечают, что перечень конкретных иностранных государств определят отдельно, постановление же только определяет порядок его формирования и утверждения в Кабинете Министров.

"Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины - ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", - прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига.

В МИД подчеркивают, что введение множественного гражданства в первую очередь позволит тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, приобретать украинское гражданство с сохранением их иностранного гражданства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что странами, к которым первыми применят нормы о множественном гражданстве, станут Германия, Польша, Чехия. После этого присоединятся Канада и США.

Множественное гражданство в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля подписал закон, разрешающий украинцам иметь гражданство двух или более государств.

Согласно закону, множественность гражданства допускается в следующих случаях:

  • приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;
  • автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

18 июня Верховная Рада приняла в целом закон о   введение института множественного гражданства в Украине.

Автор:
Светлана Манько