Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: подробности

В среду, 18 мая, Верховная Рада приняла в целом закон о внедрении института множественного гражданства в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 243 народных депутата.

Что известно о законопроекте

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Он внес его в парламент еще в августе 2024 года.

Согласно законопроекту, множественность гражданства допускается в следующих случаях:

приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом Украины законопроект № 11469 "Об обеспечении реализации права на сохранение и обретение гражданства Украины" в декабре 2024 года.

Законодательство Украины о гражданстве

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "существует единое гражданство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако приобретение другого гражданства определено как одно из законных оснований потери гражданства Украины.

В конце апреля 2023 года Конституционный суд начал рассмотрение дела по официальному толкованию статьи 4 Конституции, открытой по представлению 99 депутатов Верховной Рады. Пока решение в ней еще не принималось.