Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве: что предлагает

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

Соответствующий законопроект №11469 от 7 августа зарегистрирован в Верховной Раде.

В каких случаях допускается множественность гражданства

Как говорится в пояснительной записке к документу, целями и задачами принятия законопроекта является актуализация правового регулирования вопросов гражданства Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и национальных интересов Украины с целью сохранения единства украинского сообщества, уменьшения негативных последствий демографического кризиса в Украине в результате вооруженной агрессии РФ .

Кроме того, законопроект должен упростить порядок приобретения гражданства и усовершенствовать регулирование правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят/проходили военную службу в Украине или являются одними из супругов такого лица, или являются ребенком такого лица.

Согласно законопроекту, множественность гражданства допускается в следующих случаях:

приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона также определяет основания потери гражданства Украины. В частности, при добровольном обретении гражданства страны-агрессора РФ.

Это уже второй законопроект от Зеленского

Отметим, что зимой Зеленский уже подавал подобный законопроект, который в феврале поддержал Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Зимний законопроект определял государства, граждане которых могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, категории лиц, которые будут обязывать прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины, а также вводил декларацию о признании себя гражданином Украины.

Однако документ "завис" в парламенте. В Верховной Раде шли дискуссии о целесообразности принятия такого законопроекта.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что введение множественного гражданства должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского общества. По его словам, такая политика не должна касаться недружественных Украине стран.

Законодательство Украины о гражданстве

Напомним, что согласно статье 4 Конституции в Украине "существует единое гражданство". Закон о гражданстве Украины определяет, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств (или если иностранец приобрел украинское гражданство), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Никакого наказания для граждан Украины за получение другого гражданства украинское законодательство не устанавливает, однако обретение другого гражданства определено как одно из законных оснований для потери гражданства Украины.

В конце апреля 2023 года Конституционный суд начал рассмотрение дела по официальному толкованию статьи 4 Конституции, открытой по представлению 99 депутатов Верховной Рады. Пока решение в ней еще не принималось.