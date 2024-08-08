Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Відповідний законопроєкт № 11469 від 7 серпня зареєстрований у Верховній Раді.

У яких випадках допускається множинність громадянства

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, цілями та завданнями прийняття законопроєкту є актуалізація правового регулювання питань громадянства України з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та національних інтересів України, з метою збереження єдності української спільноти, зменшення негативних наслідків демографічної кризи в Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Крім того, законопроєкт повинен спростити порядок набуття громадянства та удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які проходять/проходили військову службу в Україні або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Згідно з законопроєктом, множинність громадянства допускається у таких випадках:

набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;

набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;

набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;

автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджувального документа;

спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;

набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.

Згідно законопроєкту, множинність громадянства не допускається для осіб, що мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України агресором або окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Окрім закріплення допустимих випадків множинності громадянства, проєкт закону також визначає підстави для втрати громадянства України. Зокрема, при добровільному набутті громадянства країни-агресора РФ.

Це вже другий законопроєкт від Зеленського

Зауважимо, взимку Зеленський вже подавав подібний законопроект, який у лютому підтримав Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Зимовий законопроект визначав держави, громадяни яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку, категорії осіб, які зобов'язуватимуть припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України, а також запроваджував декларацію про визнання себе громадянином України.

Однак документ "завис" у парламенті. У Верховній Раді точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту.

Ще у жовтні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що запровадження множинного громадянства має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Натомість, за його словами, така політика не має стосуватися недружніх Україні країн.

Законодавство України про громадянство

Нагадаємо, що згідно статті 4 Конституції, в Україні "існує єдине громадянство". Закон про громадянство України визначає, що якщо громадянин України набув громадянства іншої держави чи держав (або якщо іноземець набув українського громадянства), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Жодного покарання для громадян України за отримання іншого громадянства українське законодавство не встановлює, однак набуття іншого громадянства визначено як одна із законних підстав для втрати громадянства України.

Наприкінці квітня 2023 року Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, відкритої за поданням 99 депутатів Верховної Ради. Наразі рішення у ній ще не приймалося.