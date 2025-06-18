Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство: подробиці

У середу, 18 травня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 243 народні депутати.

Що відомо про законопроєкт

Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Він вніс його до парламенту ще у серпні 2024 року.

Згідно з законопроєктом, множинність громадянства допускається у таких випадках:

набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Верховна Рада прийняла в першому читанні внесений президентом України законопроєкт № 11469 "Про забезпечення реалізації права на збереження та набуття громадянства України" у грудні 2024 року.

Законодавство України про громадянство

Нагадаємо, що згідно статті 4 Конституції, в Україні "існує єдине громадянство". Закон про громадянство України визначає, що якщо громадянин України набув громадянства іншої держави чи держав (або якщо іноземець набув українського громадянства), то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Жодного покарання для громадян України за отримання іншого громадянства українське законодавство не встановлює, однак набуття іншого громадянства визначено як одна із законних підстав для втрати громадянства України.

Наприкінці квітня 2023 року Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, відкритої за поданням 99 депутатів Верховної Ради. Наразі рішення у ній ще не приймалося.