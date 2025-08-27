Запланована подія 2

Зеленский назвал страны, к которым первыми применят нормы о множественном гражданстве

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал государства, с которыми будут введены процедуры для получения множественного гражданства.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский заявил на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев.

По его словам, страны, к которым первыми применят нормы о множественном гражданстве, станут Германия, Польша, Чехия. После этого присоединятся Канада и США.

Президент проинформировал, что правительство в ближайшее время примет необходимые для этого нормативные акты.

"Это шаг для еще большего единства украинцев в мире", – подчеркнул Зеленский.

Закон о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля подписал закон, разрешающий украинцам иметь гражданство двух или более государств.

Согласно закону, множественность гражданства допускается в следующих случаях:

  • приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;
  • автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

18 июня Верховная Рада приняла в целом закон о внедрении института множественного гражданства в Украине.

Автор:
Светлана Манько