Зеленський назвав країни, до яких першими застосують норми про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський назвав держави, з якими запровадять процедури для отримання множинного громадянства.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський заявив на зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

За його словами, країнами, до яких першими застосують норми про множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща, Чехія. Після цього доєднаються Канада та США.

Президент поінформував, що уряд найближчім часом ухвалить необхідні для цього нормативні акти.

"Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - підкреслив Зеленський.

Закон про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав закон, який дозволяє українцям мати громадянство двох або більше держав.

Згідно з законом, множинність громадянства допускається у таких випадках:

набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.