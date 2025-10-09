Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство: деталі

Уряд схвалив постанову, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Які критерії

Зазначається, що пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України. До уваги братимуть такі критерії:

членство у "Групі семи";

членство в ЄС;

застосування санкцій проти рф за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

В МЗС зауважують, що перелік конкретних іноземних держав визначать окремо, постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

В МЗС підкреслюють, що запровадження множинного громадянства насамперед дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країнами, до яких першими застосують норми про множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща, Чехія. Після цього доєднаються Канада та США.

Множинне громадянство в Україні

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав закон, який дозволяє українцям мати громадянство двох або більше держав.

Згідно з законом, множинність громадянства допускається у таких випадках:

набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

18 червня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.