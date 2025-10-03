ВНЖ у Європі: як отримати європейську посвідку на проживання?

Багато українців мріють про спокійну стабільність, соціальні права та гарантії, які дає європейське громадянство. Вид на проживання в Європі часто розглядається як перший крок до досягнення цієї мети. Інтерес до отримання європейського ВНЖ серед українців зріс у кілька разів, особливо після початку повномасштабної війни. Проте процес отримання європейської посвідки на проживання значно складніший, ніж здається на перший погляд. Кожна країна має свої особливості, вимоги та підводні камені, які можна дізнатися на Delo.ua , щоб уникнути розчарувань та фінансових втрат.

Що дає європейський ВНЖ та чому він важливий

ВНЖ (вид на проживання) – це офіційний документ, який підтверджує право іноземця легально перебувати та проживати в конкретній європейській країні протягом визначеного терміну. Він може бути тимчасовим на початковому етапі, але за певних умов трансформується у ПМЖ (постійне місце проживання) або навіть громадянство.

Основні шляхи отримання європейського ВНЖ

Європейські країни пропонують різноманітні програми для отримання виду на проживання, кожна з яких розрахована на певну категорію заявників:

Інвестиційні програми ("золоті візи") : вкладення в економіку країни, нерухомість, державні облігації або банківські депозити. Це найшвидший спосіб отримати ВНЖ для заможних інвесторів.

Бізнес-імміграція : відкриття власної компанії з мінімальним статутним капіталом, розробка бізнес-плану та створення робочих місць.

Фінансова незалежність : демонстрація стабільного пасивного доходу, який покриває всі витрати на проживання без необхідності працевлаштування.

Придбання нерухомості : купівля житлової або комерційної нерухомості на певну суму, що автоматично дає право на ВНЖ.

Працевлаштування : офіційний трудовий контракт з європейським роботодавцем або навчання у визнаному навчальному закладі.

Кожен із цих шляхів має свої переваги, недоліки та специфічні вимоги, які варіюються залежно від конкретної країни та поточного законодавства.

Популярні країни та їхні програми ВНЖ

Різні європейські країни пропонують унікальні можливості для отримання виду на проживання, адаптовані під місцеві економічні потреби та імміграційну політику.

Греція: інвестиції в нерухомість

Греція залишається одним із найпопулярніших напрямків завдяки відносно доступним вимогам. Програма "Golden Visa" дозволяє отримати ВНЖ через інвестицію в нерухомість від 250 000 євро. Документ видається терміном на 5 років з можливістю продовження, за умови збереження інвестиції.

Особливо привабливим є те, що фізична присутність в країні не вимагається. Достатньо відвідувати Грецію раз на два роки. Програма поширюється на всю родину, включаючи подружжя, дітей до 21 року та батьків заявника.

Франція: різноманітність можливостей

Французька система ВНЖ – одна з найскладніших, але водночас найгнучкіших в Європі. Країна пропонує численні варіанти залежно від мети перебування: від бізнес-діяльності та стартапів до культурних та наукових проектів.

Особливо цікавою є програма для талантів у сфері інновацій, мистецтва та спорту, яка дозволяє отримати багаторічний ВНЖ без жорстких фінансових вимог, але з необхідністю довести свою професійну унікальність.

Румунія: доступна бізнес-імміграція

Країна приваблює українців відносно лояльними умовами бізнес-імміграції та швидкістю розгляду документів. Мінімальний статутний капітал для реєстрації компанії становить лише кілька тисяч євро, що робить цю програму доступною для середнього класу.

Країна також має спрощену процедуру отримання ПМЖ та громадянства для власників ВНЖ: через 5 років постійного проживання можна подавати на румунський паспорт.

Сербія: мінімальні інвестиції

Сербія, хоча формально не є членом ЄС, пропонує одні з найдоступніших умов для отримання ВНЖ. Відкриття підприємства з символічним капіталовкладенням (іноді менше 1000 євро) дає підставу для отримання виду на проживання.

Додатковою перевагою є відсутність мовних вимог та мінімальні вимоги до фізичної присутності в країні.

Ключові фактори для успішного оформлення

Незалежно від обраної країни та програми, існують універсальні фактори, які критично важливі для успішного отримання ВНЖ:

Пакет документів : чистий паспорт, довідка про несудимість, медичне страхування, підтвердження доходів або інвестицій

Фінансові вимоги : точний розрахунок не лише основної суми інвестицій, але й додаткових витрат, податків і зборів.

Терміни розгляду : від кількох місяців до 1-2 років залежно від країни та складності справи.

Мовні вимоги : деякі програми вимагають знання державної мови на базовому рівні або проходження інтеграційних курсів.

Особливу увагу варто приділити юридичному супроводу – самостійне оформлення ВНЖ часто призводить до помилок, які можуть коштувати не лише грошей, але й часу, а іноді й повної заборони на в'їзд до країни.

Найпоширеніші помилки та як їх уникнути

Багато заявників припускаються типових помилок, які можна легко уникнути за правильної підготовки.

Недооцінка часових рамок

Одна з найчастіших проблем. Процес отримання ВНЖ може зайняти значно більше часу, ніж заявлено у рекламних матеріалах, особливо якщо виникнуть питання до документів.

Неповна інформація про додаткові витрати

Часто стає неприємним сюрпризом. Крім основної суми інвестицій, потрібно рахувати витрати на юридичний супровід, переклади документів, легалізацію, медичні огляди, державні збори та податки.

Ігнорування вимог до фізичної присутності

Це може призвести до анулювання ВНЖ. Навіть якщо програма не вимагає постійного проживання, зазвичай є мінімальні вимоги до перебування в країні, які потрібно виконувати.

Неправильний вибір програми

Ше одна поширена помилка. Інвестиційні програми підходять не всім, іноді набагато вигідніше обрати бізнес-імміграцію або працевлаштування, навіть якщо це займе більше часу.

Отримання ВНЖ у Європі – це складний, але цілком реальний процес за умови правильної підготовки та реалістичної оцінки власних можливостей. Ключ до успіху полягає в детальному вивченні всіх аспектів обраної програми та країни, професійному юридичному супроводі та терпінні.

Незалежно від обраного шляху, важливо пам'ятати: ВНЖ – це скоріш навіть, початок нового етапу життя, який вимагає готовності до адаптації, вивчення мови та інтеграції в нову культуру.