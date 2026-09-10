Правительство отстранило с должности главу Администрации судоходства Гурского

Кабинет министров отстранил Сергея Гурского от исполнения обязанностей главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины на время дисциплинарного производства. Основанием стала информация о возможных нарушениях в работе руководителя, в частности, по организации судоходства и дипломированию моряков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Решение об открытии дисциплинарного производства Кабмин принял 9 сентября. Обязанности главы Администрации судоходства на время проверки возложили на Сергея Максимова.

В министерстве подчеркнули, что обнародованная информация о возможных нарушениях требует проверки и правовой оценки. Дисциплинарное производство будет проводить Комиссия по высшему корпусу государственной службы.

О результатах проверки комиссия должна уведомить правительство до 23 октября 2026 года.

Министерство также обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить обнародованную информацию и дать правовую оценку возможным нарушениям.

Последующие кадровые решения по руководству Администрации судоходства будут приниматься после завершения дисциплинарного производства.

Напомним, в феврале Кабмин уже сменил руководство Администрации: тогда с должности уволили Николая Кравчука, а исполнение обязанностей руководителя возложили на его первого заместителя Юрия Кононенко.