Уряд відсторонив з посади голову Адміністрації судноплавства

Кабінет міністрів відсторонив Сергія Гурського від виконання обов'язків голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на час дисциплінарного провадження. Підставою стала інформація про можливі порушення у роботі керівника, зокрема щодо організації судноплавства та дипломування моряків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Рішення про відкриття дисциплінарного провадження Кабмін ухвалив 9 вересня. Обов'язки голови Адміністрації судноплавства на час перевірки поклали на Сергія Максимова.

У міністерстві наголосили, що оприлюднена інформація про можливі порушення потребує перевірки та правової оцінки. Дисциплінарне провадження проводитиме Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Про результати перевірки комісія має поінформувати уряд до 23 жовтня 2026 року.

Міністерство також звернулося до правоохоронних органів із проханням перевірити оприлюднену інформацію та дати правову оцінку можливим порушенням.

Подальші кадрові рішення щодо керівництва Адміністрації судноплавства ухвалюватимуть після завершення дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, у лютому Кабмін уже змінив керівництво Адміністрації: тоді з посади звільнили Миколу Кравчука, а виконання обов'язків керівника поклали на його першого заступника Юрія Кононенка.