RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд відсторонив з посади голову Адміністрації судноплавства

Уряд відсторонив з посади голову Адміністрації судноплавства
Уряд відсторонив з посади голову Адміністрації судноплавства Гурського

Кабінет міністрів відсторонив Сергія Гурського від виконання обов'язків голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на час дисциплінарного провадження. Підставою стала інформація про можливі порушення у роботі керівника, зокрема щодо організації судноплавства та дипломування моряків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Рішення про відкриття дисциплінарного провадження Кабмін ухвалив 9 вересня. Обов'язки голови Адміністрації судноплавства на час перевірки поклали на Сергія Максимова.

У міністерстві наголосили, що оприлюднена інформація про можливі порушення потребує перевірки та правової оцінки. Дисциплінарне провадження проводитиме Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Про результати перевірки комісія має поінформувати уряд до 23 жовтня 2026 року.

Міністерство також звернулося до правоохоронних органів із проханням перевірити оприлюднену інформацію та дати правову оцінку можливим порушенням.

Подальші кадрові рішення щодо керівництва Адміністрації судноплавства ухвалюватимуть після завершення дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, у лютому Кабмін уже змінив керівництво Адміністрації: тоді з посади звільнили Миколу Кравчука, а виконання обов'язків керівника поклали на його першого заступника Юрія Кононенка.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності