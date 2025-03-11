Правительство рассмотрело петицию о введении санкций против Иванющенко и Аврамова: какое решение принято

Кабмин рассмотрел электронную петицию от 13 февраля "О вынесении на рассмотрение СНБО Украины предложения о применении персональных санкций в отношении Иванющенко Ю.В. и Аврамова И.И.", которую поддержали более 25 тысяч граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что правовую основу применения санкций определяет закон Украины "О санкциях". Поэтому согласно статье 3 вышеуказанного закона, инициатор петиции должен предоставить доказательства (факты и действия), подтверждающие основания для применения ограничительных мер к указанным лицам.

"С целью проверки информации Минэкономики направило запрос в привлеченные государственные органы, в частности правоохранительные и разведывательные. После поступления в Минэкономики соответствующей информации она будет проработана в установленном законодательством порядке и при наличии определенных законом оснований сформирована о соответствующих предложениях по применению специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — объяснил чиновник.

Что известно о Юрии Иванющенко и Иване Аврамове?

Иванющенко Юрий Владимирович — экснардеп от "Партии регионов" VI и VII созывов; бизнесмен, деятельность которого связывают с одесским рынком "7 километр".

Согласно информации из открытых источников, в конце января 2015 года Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины был объявлен в розыск. Ему инкриминируют незаконное обогащение в особо крупных размерах.

Об Иване Аврамове есть мало официальной информации. Его также считают совладельцем одесского оптового рынка "7 километр".

Напомним, Апелляционный суд оставил без изменений санкции против Сергея Курченко, введенные указом президента Украины. Суд подтвердил, что блокирование его активов на 10 лет является законным .