Уряд розглянув петицію щодо запровадження санкцій проти Іванющенка та Аврамова: яке рішення прийнято

Кабмін розглянув електронну петицію від 13 лютого "Про винесення на розгляд РНБО України пропозиції про застосування персональних санкцій щодо Іванющенка Ю.В. та Аврамова І.І.", яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що правову основу застосування санкцій визначає закон України "Про санкції". Тому, відповідно до статті 3 вищевказаного закону, ініціатор петиції має надати докази (факти та дії), що підтверджують підстави для застосування обмежувальних заходів до вказаних осіб.

"З метою перевірки інформації Мінекономіки направило запит до залучених державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних. Після надходження до Мінекономіки відповідної інформації її буде опрацьовано в установленому законодавством порядку та за наявності визначених законом підстав сформовано відповідні пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – пояснив чиновник.

Що відомо про Юрія Іванющенка та Івана Аврамова?

Іванющенко Юрій Володимирович — екснардеп від "Партії регіонів" VI та VII скликання, бізнесмен, якого пов’язують з одеським ринком "7 кілометр".

Згідно інформації з відкритих джерел, наприкінці січня 2015 року Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України був оголошений у розшук. Йому інкримінують незаконне збагачення в особливо великих розмірах.

Про Івана Аврамова є мало офіційної інформації. Його також вважають співвласником одеського оптового ринку "7 кілометр".

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив без змін санкції проти Сергія Курченка, які були введені указом президента України. Суд підтвердив, що блокування його активів на 10 років є законним.