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Правительство сохранило доплату 2600 грн для учителей: названо количество получателей
Правительство сохранило ежемесячную доплату в размере 2600 грн для учителей, работающих на прифронтовых территориях очно или в смешанном формате.
Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.
Доплата 2600 грн для учителей
Выплата предусмотрена для 23 600 педагогов из 614 школ.
Для обеспечения финансирования правительство перераспределило дополнительные средства. Это позволит общинам, нуждающимся в финансировании, провести полный расчет с педагогами за фактически отработанное время в прошлом учебном году.
Также дополнительное финансирование должно обеспечить выплату предусмотренной доплаты до конца текущего года.
В Кабинете Министров отмечают, что поддержка жителей прифронтовых территорий остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября зарплаты педагогов вырастут еще на 20%. Вместе с январским повышением на 30% общий рост должностных окладов в сфере образования в 2026 году составит 50%.