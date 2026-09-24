Правительство сохранило доплату 2600 грн для учителей: названо количество получателей

Правительство сохранило ежемесячную доплату в размере 2600 грн для учителей, работающих на прифронтовых территориях очно или в смешанном формате.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Доплата 2600 грн для учителей

Выплата предусмотрена для 23 600 педагогов из 614 школ.

Для обеспечения финансирования правительство перераспределило дополнительные средства. Это позволит общинам, нуждающимся в финансировании, провести полный расчет с педагогами за фактически отработанное время в прошлом учебном году.

Также дополнительное финансирование должно обеспечить выплату предусмотренной доплаты до конца текущего года.

В Кабинете Министров отмечают, что поддержка жителей прифронтовых территорий остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября зарплаты педагогов вырастут еще на 20%. Вместе с январским повышением на 30% общий рост должностных окладов в сфере образования в 2026 году составит 50%.