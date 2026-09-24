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Уряд зберіг доплату 2600 грн для вчителів: названо кількість отримувачів

вчитель
Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть додаткові 2600 грн / Depositphotos

Уряд зберіг щомісячну доплату у розмірі 2600 грн для вчителів, які працюють на прифронтових територіях очно або у змішаному форматі.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Доплата 2600 грн для вчителів

Виплату передбачено для 23 600 педагогів із 614 шкіл.

Для забезпечення фінансування уряд перерозподілив додаткові кошти. Це дозволить громадам, у яких залишилася потреба у фінансуванні, провести повний розрахунок із педагогами за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році.

Також додаткове фінансування має забезпечити виплату передбаченої доплати до кінця поточного року.

У Кабінеті Міністрів зазначають, що підтримка жителів прифронтових територій залишається одним із ключових пріоритетів державної політики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. Разом із січневим підвищенням на 30% загальне зростання посадових окладів у сфері освіти у 2026 році сягне 50%.

Автор:
Ольга Опенько

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