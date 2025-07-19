Правительство упростило лицензионные требования для аптек в селах и прифронтовых районах

Кабинет Министров Украины утвердил обновленные Лицензионные условия для осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Решение принято с целью обеспечить лучший доступ к аптекам в сельских населенных пунктах и прифронтовых районах, где особенно остро ощущается нехватка аптечных учреждений и фармацевтов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минздрав.

В частности, правительство упростило требования для аптек, действующих в селах или на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Также разрешено работать специалистам со специальностью "Медсестринство" при условии наличия сертификата по фармации, что дает право на розничную реализацию лекарств.

"Минздрав уже упростил требования к помещениям, а теперь — к персоналу. Это позволит открыть больше аптек в общинах, где они сегодня фактически отсутствуют. Параллельно мы поддерживаем и другие форматы — мобильные аптеки, доставку лекарств по Укрпочте, реализацию через ФАПы", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Правительство также учло риски, связанные с войной: аптечным учреждениям, которые получили незначительные повреждения, разрешено продолжать деятельность еще в течение трех месяцев без потери лицензии — при условии параллельного проведения ремонтов.

Обновленные лицензионные условия упорядочивают и сам рынок дистрибуции лекарственных средств. Теперь аптеки должны четко указывать свою принадлежность к аптечной сети при получении лицензии. Это позволит государству усилить контроль за крупными игроками и избегать злоупотреблений.

Также введены новые правила для производителей, импортеров и дистрибьюторов. Устанавливается требование равных условий для всех дистрибьюторов при заключении аналогичных договоров с одинаковыми ценами и условиями поставки. Кроме того, объем снабжения одного лекарственного средства от производителя или импортера одному дистрибьютору не должен превышать 20% годового дохода от продажи этого препарата. Исключение допускается только при отсутствии других заявок на закупку.

Это решение направлено на преодоление монополизации рынка, поддержку мелких и средних дистрибьюторов и обеспечение справедливой цены для конечного потребителя.

Добавим, что, несмотря на рост количества аптек в Украине, рынок стремительно движется к монополизации : по прогнозам, к 2027 году пять крупнейших аптечных сетей могут контролировать до 85% рынка.