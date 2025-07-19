Уряд спростив ліцензійні вимоги для аптек у селах і прифронтових районах

Кабінет міністрів України затвердив оновлені Ліцензійні умови для провадження господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів. Рішення ухвалене з метою забезпечити кращий доступ до аптек у сільських населених пунктах і прифронтових районах, де особливо гостро відчувається нестача аптечних установ і фармацевтів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МОЗ.

Зокрема, уряд спростив вимоги для аптек, що діють у селах або на територіях, де тривають чи тривали бойові дії. Відтепер посаду завідувача або його заступника може обіймати фахівець із дипломом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Фармація" — без вимог до стажу.

Також дозволено працювати фахівцям зі спеціальністю "Медсестринство" за умови наявності сертифіката з фармації, що дає право на роздрібну реалізацію ліків. На решті територій кадрові вимоги залишаються незмінними — освіта рівня магістра з фармації та щонайменше два роки стажу, або ж фаховий молодший бакалавр — для завідувачів аптечних пунктів.

"МОЗ уже спростило вимоги до приміщень, а тепер — до персоналу. Це дозволить відкрити більше аптек у громадах, де вони сьогодні фактично відсутні. Паралельно ми підтримуємо й інші формати — мобільні аптеки, доставку ліків Укрпоштою, реалізацію через ФАПи", — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Уряд також врахував ризики, пов’язані з війною: аптечним закладам, які зазнали незначних ушкоджень, дозволено продовжувати діяльність ще протягом трьох місяців без втрати ліцензії — за умови паралельного проведення ремонтів.

Оновлені Ліцензійні умови впорядковують і сам ринок дистрибуції лікарських засобів. Відтепер аптеки мають чітко вказувати свою належність до аптечної мережі при отриманні ліцензії. Це дозволить державі посилити контроль за великими гравцями та уникати зловживань.

Також запроваджено нові правила для виробників, імпортерів і дистриб’юторів. Встановлюється вимога рівних умов для всіх дистриб’юторів при укладанні аналогічних договорів — із однаковими цінами та умовами постачання. Крім того, обсяг постачання одного лікарського засобу від виробника або імпортера одному дистриб’ютору не повинен перевищувати 20% річного доходу від продажу цього препарату. Виняток допускається лише в разі відсутності інших заявок на закупівлю.

Це рішення спрямоване на подолання монополізації ринку, підтримку дрібних і середніх дистриб’юторів та забезпечення справедливої ціни для кінцевого споживача.

Додамо, що попри зростання кількості аптек в Україні, ринок стрімко рухається до монополізації: за прогнозами, до 2027 року п'ять найбільших аптечних мереж можуть контролювати до 85% ринку.