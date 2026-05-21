Правительство упростило таможенное оформление для украинских производителей оружия

оружие
ОПК Украины получил новые таможенные упрощения / Depositphotos

Кабинет министров упростил процедуру подтверждения права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, импортирующих комплектующие для производства вооружения и техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые правила для ОПК

Соответствующее решение правительство приняло после обсуждения с депутатскими фракциями.

Как отмечают в правительстве, сейчас более 900 государственных и частных компаний, а также более 300 тысяч работников снабжают украинское войско оружием, техникой и современными технологиями. Поэтому государство продолжает усиливать оборонно-промышленный комплекс и упрощать условия работы украинских производителей вооружения.

Новые правила касаются предприятий ОПК, ввозящих материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие для изготовления продукции оборонного назначения.

Теперь компаниям не нужно заблаговременно подавать в таможенные органы копии контрактов, технических паспортов и других сопроводительных документов. Вся необходимая информация будет указываться непосредственно в таможенной декларации, а документы будут предоставляться только по требованию таможни.

Отдельно предусмотрен механизм работы с документами, содержащими секретную информацию. Такие материалы можно будет представлять с соблюдением требований режима секретности еще до момента оформления таможенной декларации.

Упрощенный порядок распространяется также на соисполнителей и субподрядчиков государственных контрактов в сфере оборонных закупок.

В правительстве отмечают, что сокращение времени таможенного оформления позволит производителям быстрее получать необходимые компоненты и наращивать производство вооружения и техники для нужд сил обороны Украины.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт   собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт   некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Автор:
Ольга Опенько