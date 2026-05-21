Уряд спростив митне оформлення для українських виробників зброї

Кабінет міністрів спростив процедуру підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу, які імпортують комплектуючі для виробництва озброєння та техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові правила для ОПК

Відповідне рішення уряд ухвалив після обговорень із депутатськими фракціями.

Як зазначають в уряді, нині понад 900 державних і приватних компаній, а також більш як 300 тисяч працівників забезпечують українське військо зброєю, технікою та сучасними технологіями. Тому держава продовжує посилювати оборонно-промисловий комплекс і спрощувати умови роботи для українських виробників озброєння.

Нові правила стосуються підприємств ОПК, які ввозять матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби для виготовлення продукції оборонного призначення.

Відтепер компаніям не потрібно завчасно подавати до митних органів копії контрактів, технічних паспортів та інших супровідних документів. Уся необхідна інформація зазначатиметься безпосередньо в митній декларації, а документи надаватимуться лише на вимогу митниці.

Окремо передбачено механізм роботи з документами, що містять секретну інформацію. Такі матеріали можна буде подавати з дотриманням вимог режиму секретності ще до моменту оформлення митної декларації.

Спрощений порядок також поширюється на співвиконавців і субпідрядників державних контрактів у сфері оборонних закупівель.

В уряді наголошують, що скорочення часу митного оформлення дозволить виробникам швидше отримувати необхідні компоненти та нарощувати виробництво озброєння і техніки для потреб Сил оборони України.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.