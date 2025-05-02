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Правительство утвердило положение о работе агентства "ПлейСити"

ПлейСити
Рынок азартных игр станет прозрачнее / Минцифры

Кабинет министров Украины утвердил положение о деятельности государственного агентства "ПлейСити", которое станет ключевым органом по регулированию игорного бизнеса в стране.

Об этом сообщает Минцифры.

Вновь созданное агентство призвано обеспечить прозрачность на рынке азартных игр, усилить контроль за его участниками и увеличить поступления в государственный бюджет.

Согласно утвержденному документу, "ПлейСити" будет отвечать за онлайн-мониторинг рынка, прозрачную выдачу лицензий, выявление нелегальных игорных заведений, а также наложение штрафов за нарушение лицензионных условий.

Кроме того, агентство будет осуществлять надзор за государственной лотереей, защищать права игроков и работать над уменьшением проявлений игровой зависимости.

Отдельно предусмотрено создание открытых реестров, регулярную публикацию отчетов и открытые данные о деятельности рынка.

Следующим шагом станет утверждение структуры "ПлейСити" и формирование команды. Запуск работы агентства состоится после окончательного решения правительства.

Напомним, 21 марта правительство приняло постановление о создании   нового центрального органа исполнительной власти — "ПлейСити", реализующего государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере Координацию деятельности "ПлейСити" будет осуществлять вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Автор:
Татьяна Гойденко